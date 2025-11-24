24h Telethon à l’étang Saint Nicolas : relevons le défi !

Au programme de ce sous-marin :

La 23e édition du 24h Téléthon à Angers est organisée du 5 au 6 décembre prochain. Les centaines de participants auront l’occasion de faire le tour de l’étang Saint Nicolas pour soutenir les malades, leurs familles ainsi que la recherche contre les maladies rares. Pour en parler, on reçoit dans le sous-marin Marine Delafoye la marraine de cette édition ainsi que Estelle Mayringer, membre organisatrice du défi.

Trois chroniques sont prévues aujourd’hui pour accompagner notre navigation sur les ondes de Radio Campus :

Pacôme revient sur le nouveau plan de paix proposé aux ukrainiens par Donald Trump dans sa chronique géopolitique.

Thomas nous parle du Movember, le mois de sensibilisation à la santé masculine. Il nous explique dans sa chronique santé.

Tom sera également dans le studio avec nous pour sa chronique sport. Il reviendra sur l’actualité du Week end.

Voilà, vous savez tout de ce sous-marin du lundi 24 novembre 2025.

Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le Sous-marin met les voiles !