Le 25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Aujourd’hui, c’est la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Pour en parler, Jules a été rencontré cet après-midi Simon Libeaut, le directeur de femme solidarité 49 et Camille, travailleuse sociale.

Demain et jusqu’à ce samedi 29 novembre, le 25ème Congrès du CEN, le Conservatoires d’espaces naturels, est organisé au Centre de Congrès Jean Monnier d’Angers. Alain Laplace, président du CEN Pays de Loire, et Arnaud Cochard, responsable de l’antenne Maine et Loire du CEN, viennent nous présenter l’édition autour du thème : “Naturellement foncier !”.

Philippe nous explique que l’activité économique ne crée aucune richesse dans sa chronique éco.

Chloé, elle, revient sur les actualités internationales de cette dernière semaine.

