Prostate Music Tour : Osons parler des cancers masculins

Au programme de ce sous-marin :

L’association Cancer Osons présente la 7e édition du prostate Music Tour qui passe à Angers au Chabada ce samedi 28 Novembre. On parle de la réussite de cet événement chaque année et de l’édition de cette année. Deux groupes de rock rendent hommage aux groupes iconiques : U2 et Status Quo. Pour en parler, on reçoit dans le sous-marin Jacques Foucault, membre de l’association Cancer Osons.

Solidarité Nouvelles face au chômage, l’association qui vient en aide aux personnes en recherche d’emplois, fête ses 40 ans. Une table ronde est organisée ce jeudi 4 Décembre. On revient sur ces 40 ans de lutte contre le chômage avec Gérald Cauviere, membre de l’association Solidarité Nouvelles face au Chômage.

Deux chroniqueuses sont avec nous à bord du sous-marin aujourd’hui :

Isabelle propose un zoom sur Léa Drucker, la tête d’affiche du film Dossier 137, sorti cette semaine.

Kelly pour sa première chronique vient nous parler des mystères qui entoure le meurtre de John Fitzjerald Kennedy.

Et n’oubliez pas les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !