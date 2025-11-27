Mois sans tabac : 30 jours pour arrêter de fumer

Au programme de ce sous-marin :

En Novembre, c’était le mois sans Tabac. Certains fumeurs relèvent le défi de ne pas fumer pendant 30 jours.

Pour les aider dans leur défi et les encourager, le centre de santé du quartier de la Roseraie a ouvert ses portes à tous les fumeurs pendant deux semaines. On fait le point avec :

Christelle Mangand et Noélyne Clayer, infirmières au centre de santé de la Roseraie.

Camille embarquera avec nous sur le sous-marin pour une chronique spéciale ce soir. Il nous présente la bande dessinée “le murmure de la mer”.

Jules s’est rendu à la friperie QAZ qui ferme ses portes ce week-end. Il questionne dans son reportage la manière dont on vit de la vente de vêtements de seconde main.

Et comme tous les jeudi, nous vous proposons un reportage Pensée Locale réalisé par une des Radios de la FRAP. A l’occasion de la journée mondiale des sols, du 4 au 6 décembre, la FRAP propose une série de podcasts sur le sujet. Ce soir vous entendrez un reportage sur les exploitants agricoles de Mayenne qui s’engagent pour la santé des sols.

Voilà, vous savez tout de ce sous-marin du jeudi 27 novembre 2025.

Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le Sous-marin met les voiles !