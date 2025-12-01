Semer et récolter ou comment retranscrire le quotidien des agriculteurs

Au programme de cette émission, place au cinéma avec “Semer et récolter”, un film-documentaire sur 3 familles d’agriculteurs pour retracer leur quotidien. Pour en parler avec nous, Eric Le Roch, réalisateur du film est présent dans le sous-marin.

Et en deuxième partie d’émission, un nouveau lieu atypique vient de naître sur Angers. Librairie, restaurant, salon de thé, et pourquoi pas les trois à la fois ? On en parle avec Laura Perevi, Louise Cotin et Simon Sigety, qui sont à l’origine du projet.

Et aujourd’hui, trois chroniques. Pacôme revient sur les tensions entre la Chine et le Japon par rapport à Taiwan, Simon fait un tour de l’actu sport des derniers jours et Matthias nous présente un virus par intelligence artificielle qui dévore les bactéries.

Voilà, vous savez tout de ce Sous-marin du lundi 1er décembre.

Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le Sous-marin met les voiles !

