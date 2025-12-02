Prendre conscience de l’impact écologique des jouets avec l’EcoToys Challenge

Au programme de cette émission, Orange Platine organise une soirée Roda ce vendredi. L’improvisation musicale est au devant de la scène et plus particulièrement le rythme signé. On en parle avec Héloïse Bertrand-Lagarde et Bayra Batsaikhan d’Orange Platine qui sera DJ pendant l’événement.

Et en deuxième partie d’émission, on parle d’un jeu de société : l’EcoToys Challenge, pour permettre de se rendre compte de l’impact écologique des jouets. Un projet mené par trois chercheurs et chercheuse en management. On en parle avec les concernés : Eva Cerio et Guillaume Denos.

Et aujourd’hui, deux chroniques. Philippe dans sa chronique éco, revient sur le terme PIB et Chloé nous partage les dernières actualités internationales.

Voilà, vous savez tout de ce sous-marin du mardi 2 décembre.

Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le Sous-marin met les voiles !