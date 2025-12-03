La face cachée de l’Emmanuel : retour sur l’enquête de la plus grande communauté catholique de France

Au programme de cette émission, une enquête sur l’Emmanuel, une communauté catholique très influente en France et jusqu’à Angers à l’université catholique de l’ouest. On en parle avec l’auteur de l’enquête Olivier Perret.

Et en deuxième partie d’émission, c’est le nouveau numéro de Protolézine, un Fanzine réalisé par un groupe d’artistes Angevins. On en parle avec les concernés, Adam, Anthony et Théo.

Et aujourd’hui, une chronique. Gabin nous rapelle les temps forts du SCO dans sa saison 2014/2015.