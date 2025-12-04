Jingle Beigne : du Roller Derby pour les fêtes de fin d’année !

Au programme de cette émission, avez-vous déjà assisté à du Roller Derby ? Si ce n’est pas le cas, réservez votre dimanche car le tournoi du Jingle Beigne au gymnase Bergson est ouvert aux spectateurs et spectatrices. Pour en apprendre d’avantage sur ce sport et parler de cette journée, Juliette et Sarah de l’Anjou Roller Derby sont avec nous dans le sous-marin.

Et aujourd’hui, trois chroniques. Eline d’Angers Villactu revient sur les actualités angevine, Thomas décrypte le dernière album de Loons – Life Is et Yaëlle en stage de 3ème à Radio Campus nous parlera d’une bactérie qui menace les maraîchers du Maine et Loire et de la Sarthe.

Et comme tous les jeudi, nous vous proposons un reportage Pensée Locale réalisé par une des Radios de la FRAP. A l’occasion de la journée mondiale des sols, du 4 au 6 décembre, la FRAP propose une série de podcasts sur le sujet. Ce soir vous entendrez un reportage dans une ferme à Coüeron à côté de Nantes pour recréer du lien entre la terre et les entreprises locales.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !