Comprendre l’Eco-anxiété : un enjeu qui s’impose

Au programme de cette émission, en cette journée du climat, pourquoi ne pas parler d’éco-anxiété ? Une problématique qui n’est pas forcément très discutée et qui touche pourtant une bonne partie de la population française. Pour en parler avec nous, Pierre-Eric Sutter, psychothérapeute et chercheur en éco-anxiété.

Dans le cadre de notre programme d’éducation aux médias, Marion a pu faire découvrir la radio à des élèves de 5ème C du collège St-Jean-de-la-Barre. Elles ont pu enregistrer un débat sur la question : doit-on limiter dans la loi, le temps d’écran pour les enfants ?

Et aujourd’hui, trois chroniques. Pacôme nous parle de l’intensification des liens entre l’Europe et la Chine, Thomas sensibilise sur la santé mentale des jeunes et Tom revient sur les dernières actualités sportives.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !