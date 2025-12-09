120 ans de la loi 1905 : histoire et enjeux actuels de la laïcité

Au programme de ce sous-marin :

On parle de la laïcité en France. Voilà 120 ans jour pour jour que la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat a été votée à l’Assemblée de la IIIe République. Pour revenir sur l’histoire de la laïcité et sur les débats qui font rage autour d’elle encore aujourd’hui, je me suis rendu à la faculté de droit de l’Université d’Angers tout à l’heure. J’y ai interrogé les quatres intervenants de la conférence que l’UA organise autour des 120 ans de laïcité en France : Yves Denéchère, Martine Long, Vincent Gaboriaux, Flore Gasnier.

L’Université d’Angers organisait également un colloque la semaine dernière sur la répression du militantisme écologique. J’ai rencontré Michel Forst, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme à l’ONU.

Et puis comme chaque mardi, deux chroniques sont au programme. Philippe revient sur les indicateurs alternatifs que les chercheurs ont imaginés pour mieux calculer le PIB.

Chloé nous rejoindra également en fin d’émission pour son recap de l’actualité internationale de la semaine.

