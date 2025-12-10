Journée internationale des droits des animaux : comment changer notre société spéciste

Au programme de ce sous-marin :

C’est la journée internationale des droits des animaux en ce 10 décembre. On parle de ces droits fondamentaux qui sont encore loin d’être respectés et du spécisme en France avec le collectif angevine Bêtes et Méchantes. Solness et Yakari, tous les deux membres de l’association, sont dans le studio avec nous.

Le Joker et le Chabada proposent chaque année aux artistes amateurs locaux de se produire sur scène. Cette année, le public pourra faire la rencontre du groupe Red Birds et de l’artiste Jago au joker’s pub mercredi 17 décembre prochain. Jago, la chanteuse d’origine polonaise, fan d’indie-pop et de chansons mélancoliques sera avec nous à bord du sous-marin.

Isabelle revient dans sa chronique cinéma sur l’acteur Swann Arlaud. Après le grand succès du film où il a brillé par son jeu Anatomie d’une chute, il revient au cinéma dans le film de Jérôme Bonnel La Condition.

Enfin, la Dévoreuse, une librairie-restaurant, a ouvert ses portes mercredi dernier au Wheat au 18 rue du Haras. Jules s’est rendu à la soirée d’inauguration.