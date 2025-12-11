Comprendre la guerre et la catastrophe humanitaire au Soudan :

Au programme de ce sous-marin :

Les Forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la capitale du Darfour, El Fasher, fin octobre dernier au Soudan. Cette victoire du groupe paramilitaire sur l’armée régulière mené par le général Al Burhan a aggravé une fois encore les conditions de vies des soudanais et soudanaises. On parle de la situation humanitaire désastreuse dans le pays depuis bientôt 6 ans avec le président de l‘association angevine Omar Hamad.

La confédération paysanne a organisé une manifestation à Angers lundi dernier. Elle proteste notamment contre les mesures Jusqu’au-boutiste de l’Etat par rapport à la maladie DNF qui touche les bovins. Jules était présent pour nous rapporter leurs revendications.

Et comme tous les jeudi, nous vous proposons un reportage Pensée Locale réalisé par une des Radios de la FRAP. A l’occasion de la journée mondiale des sols, du 4 au 6 décembre, la FRAP propose une série de podcasts sur le sujet. Ce soir vous entendrez un reportage à Saint Sébastien dans une cours de récréation à l’école, une cours de récréation qui passe au vert.

Enfin, Thomas nous rejoindra dans le studio en fin d’émission pour sa chronique musique. Ce soir, il met en lumière le travail de Limsa d’Aulnay et Isha qui sortent le volume 2 de leur album : Bitum Caviar.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !