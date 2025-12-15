Journée de l’espéranto : la langue pour parler à tout le monde

Au programme de cette émission, l’espéranto est à l’honneur. Cette langue qui s’apprend facilement pour pouvoir communiquer avec les personnes de langues maternelles différentes. Pour en parler avec nous aujourd’hui dans le sous-marin, Janik Marolo et , professeur dans l’association espéranto Angers.

Et en deuxième partie d’émission, la branche angevine de Greenpeace a fêté ses 20 ans ce samedi. C’est l’occasion de revenir sur les combats et les victoires dans la région. Avec nous pour en discuter, François et Anna de Greenpeace Angers.

Lors d’un atelier dans le cadre de la journée de rassemblement des volontaires en service civique de Maine-et-Loire, certains volontaires ont pu réaliser une fiction sonore avec Marion de Radio Campus.

Et aujourd’hui, deux chroniques. Pacôme revient sur les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge, et Matthias nous parle des pubs faites avec l’intelligence artificielle.