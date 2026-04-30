Publié le par Thibault

1er mai 2026 : une journée pour rappeler nos acquis sociaux

Au programme ce soir du sous-marin,

Cette année, la manifestation du 1er-Mai se tiendra dans un « climat particulier » : en France, alors que le gouvernement souhaite autoriser les boulangers et les fleuristes à travailler le 1er-Mai. Forces Ouvrières sera mobilisé ce vendredi pour défendre le seul jour de l’année chômé et férié. On reçoit dans le sous-marin :

  • Magali Lardeux, secrétaire générale de Forces Ouvrières du Maine et Loire.
  • Benjamin Delrue, secrétaire de FO-Services publics et Santé des Pays de la Loire.

Et en deuxième partie d’émission, comme tous les jeudi, vous retrouvez votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 16ème épisode, Radio Bro Gwened met la lumière sur l’association Clim’actions Bretagne qui sensibilise les habitants et habitantes aux enjeux du changement climatique.

 

Et puis une chronique aujourd’hui :

  •  Eline, notre partenaire d’Angers Villactu, est présente pour son tour de l’actualité angevine.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !

Playlist :

Mécanique Antipathique > Crache /

Plus rien dans la tête > Bonne nuit /

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