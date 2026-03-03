Vous ne manquez jamais d’R dans l’ArtyShow !

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 190e épisode, une causerie avec Guillaume Agsous. Membre du groupe rap Les 4 Vérités puis de Nouvel R, il est à l’origine de l’association L’R de Rien qui met en place toute l’année des ateliers pédagogiques artistiques à destination de toutes et tous et plus particulièrement destinés aux publics éloignés de la culture. Elle organise chaque année le projet Listen to This dont les fruits sont présentés lors du festival angevin Tempo Rives. Par ailleurs, Guillaume Agsous chante au sein de la formation Badaam, trio qui vient de se renforcer avec le duo de cuivres The Power Brass pour sortir l’EP Silence.

L’association L’R de Rien fête ses 20 ans ! avec Nouvel R, Demi Portion, J Raf, BS et Camilo Show samedi 28 mars à 19 h 45 au Chabada.

A la technique, la précieuse Claire.