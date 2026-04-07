Des nouvelles de deux fantastiques dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 192e épisode, une causerie avec Alma Douki et Danielo Belcher. Nous avions reçu la Tunisienne et l’Haïtien le 16 avril 2025 (Deux futur(e)s fantastiques dans l’ArtyShow, disponible en ligne) pour leur arrivée au sein de l’Ecole supérieure du Centre national de danse contemporaine (Cndc) d’Angers. Actuellement en deuxième année, ils reviennent sur ce qu’ils ont appris, désappris, sur ce qu’ils espèrent, sur leurs projets et leur vie à Angers.

A la technique, la précieuse Claire.