A nouveau Mister Tempo dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 198e épisode et dernier de la saison 13, une causerie avec Didier Granet, programmateur historique du festival estival angevin Tempo Rives. Du 16 juillet au 8 août, le Jardin des Beaux-Arts et des troquets de la ville – Le Kent, Halles Coeur de Maine Biltoki et La Descente de la Marine – accueillent des groupes d’ici et d’ailleurs. Et tout est gratuit !

Plateau Radio Campus avec Kaar Kaas Sonn et BS mardi 21 juillet de 15 h 30 à 16 h 30 en libre accès dans le Jardin des Beaux-Arts.

Tout le programme sur www.angers.fr

A la technique, la précieuse Claire.