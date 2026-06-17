Vous êtes cuivré(e) à point dans l’ArtyShow !

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 197e épisode, une causerie avec Elisabeth Hérault. Saxophoniste, tromboniste, claviériste et chanteuse, elle a participé aux aventures Lo’Jo, Cheese, Fanfare Jo Bithume, Sufjan Stevens, Des Lions pour des Lions, Ensemble Erdeven… Elle est aujourd’hui en trio Da PontCé avec Alain «Boochon» Lardeux (basse) et Antoine «Lord Titou» David (batterie).

A la technique, le précieux Mael.