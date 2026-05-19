Un président des planches de l’Anjou dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 195e épisode, une causerie avec Ronan Pichavant, directeur du Festival d’Anjou, à l’occasion de la 76e édition du temps fort théâtral départemental qui se tient du 1er au 26 juin au Plessis-Macé, à Saumur et à Angers. Il y fête ses trente ans de bons et loyaux services aux côtés du directeur artistique Jean Robert-Charrier. Parmi les têtes d’affiche : Fabrice Luchini, Pierre Arditi & Nicolas Briançon, Alex Lutz, Josiane Balasko & Marilou Berry, Vincent Dedienne et Michel Fau.

A la technique, la précieuse Claire.