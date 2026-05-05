Un militant de la culture dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 194e épisode, une causerie avec Nicolas Dufetel, musicologue et adjoint à la culture et au patrimoine de la Ville d’Angers. Il évoque les chantiers en cours et la 4e édition du festival Angers Pianopolis qui se tient du 13 au 17 mai 2026.

A la technique, le précieux Etienne.