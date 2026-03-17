La nouvelle voix d’Angers Nantes Opéra dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 191e épisode, une causerie avec Alexandra Lacroix. Metteuse en scène, librettiste et scénographe, elle a co-fondé en 2007 la compagnie MPDA. Elle a collaboré avec de nombreux orchestres mais aussi avec des scientifiques, des chercheuses et des chercheurs, de architectes. Elle est depuis le 1er janvier 2026 la directrice d’Angers Nantes Opéra (ANO), succédant ainsi à Alain Surrans.

A la technique, la précieuse Claire.