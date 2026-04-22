Bien lové(s) dans un Nid de Héron dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 193e épisode, une causerie avec Robin Alliel. Cadreur, monteur, réalisateur, il était des aventures angevines Paï Paï, Le 122, Météorites (label et maison d’édition)… Il est, avec cinq complices, de l’aventure Le Nid du Héron, ex-Héron Carré, la guinguette du centre-ville d’Angers en bord de Maine, dont il assure la programmation artistique.

A la technique, le précieux Etienne.