Un Pithon dans le Nid du Héron dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de 189e épisode, une causerie avec Arthur Pithon. Paï Paï, T’es Rock Coco, Le Héron Carré, Le 122 sont autant d’aventures angevines que cet enfant de la balle (circasienne) a initiées ou auxquelles il a participé. Avec sa nouvelle team, il a remporté l’appel d’offre de la guinguette Parc Balzac à Angers, qui de Héron Carré passera prochainement au Nid du Héron.

A la technique, la précieuse Claire.