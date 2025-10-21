Retour sur le plan d’économie du CHU d’Angers

Au programme de cette émission, l’hôpital public fait face à de nouvelles contraintes d’économies des dépenses. Les salariés du secteur hospitalier sont particulièrement inquiets au CHU d’Angers. Pour en parler avec nous, nous accueillons Benjamin Delrue, secrétaire général au syndicat Force Ouvrière.

En deuxième partie d’émission, place à la musique avec l’arrivée sur Angers de la tournée Parages x P(art)ages, un projet culturel et solidaire mené par le Secours populaire. L’occasion d’en parler avec Dominique Trenit et Annick du Secours Populaire.

Et puis deux nouvelles chroniques font leur apparition ce mardi. Phillippe revient pour parler de croissance dans sa chronique éco et Chloé vient décrypter l’actualité internationale.