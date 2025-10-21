Publié le par Thibault

Tout savoir sur Jazz Pour Tous

Au programme de cette toute première émission de la saison, on parle du festival Jazz à l’heure d’été qui débute dès ce mardi 21 octobre. Pour en parler avec nous, nous accueillons Jean Amy et Michelle Lamy de l’association Jazz Pour Tous.

En deuxième partie d’émission, Nicolas de l’association Place au Vélo vient nous présenter le Baromètre Vélo de cette année.

Et puis nos chroniqueurs et chroniqueuses font leur première, Thomas nous parle du nouveau scandale Nestlé dans sa chronique Santé et Ella revient sur les dernières actus sportives.

Playlist :

Chickadee > The Diasonics /

Be A Witness > Lady Wrey /

