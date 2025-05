Clap de fin pour la Saison du Sous-Marin

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

La publicité fait partie de notre quotidien et nous la voyons tous les jours sur absolument tous les trajets que nous faisons. Mais certains collectifs citoyens en ont marre et refusent ces campagnes agressives. Extinction Rébellion fait partie de ces collectifs et nous recevons deux membres de l’antenne d’Angers.

En deuxième partie d’émission et pour la fin de saison du Sous-Marin, je redonne les rênes à Hugo. Il va nous interviewer, nous, les volontaires en service civique : j’ai nommé Lilios et Jhansi à la communication/événementiel, et Julien et moi pour la partie rédaction !

Du côté des chroniqueurs, notre super duo de chroniqueurs est ici. Isabelle pour sa chronique cinéma et Héloïse pour l’agenda culturel.

Et du côté des reportages, Julien est parti rencontrer le Resto Bus des Restos du Cœur d’Angers.

Voilà pour le programme, j’espère que vous êtes prêts. Moi, c’est Emeric EYMET, j’étais ravi d’être avec vous toute la saison.

Alors ajustez bien votre gilet de sauvetage, c’est parti, le Sous-Marin lève les voiles.