Europrotec : Penser la protection civile au niveau Européen

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

« Wheat » signifie « blé » en anglais. C’est aussi le nom d’un centre culturel angevin situé rue du Haras. Ce centre culturel, qui a ouvert ses portes l’année dernière, a lancé sa campagne de crowdfunding. Pour en parler ce soir dans le Sous-Marin, nous recevons Timothée Barini, porteur du projet.

Guerre, pandémie, catastrophe naturelle : ces phénomènes sont de plus en plus médiatisés dans notre monde. La réponse de notre société européenne passe par la protection civile, qui se développe de plus en plus. J’ai discuté plus tôt dans la journée avec Romain Foucart, maître de conférences en droit public à l’Université d’Angers et chercheur. Il est porteur du projet Europrotec, qui mène une réflexion autour de la protection civile européenne.

Du côté des chroniques, Philippe est ici pour parler de croissance économique, et cette fois avec une pointe de science.

Enfin, nous aurons aussi un reportage de la FRAP, la Fédération des Radios associatives en Pays de la Loire. Alexandra Jore de Jet FM est allée à la rencontre du panel citoyen mis en place par le Syndicat Grand Lieu Estuaire.