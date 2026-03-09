Tout Feu, Tout Flamme : le festival inclusif du Bagarre Comedy !

Au programme ce soir,

Ce vendredi 27 au samedi 28 mars, la première édition du festival “Tout feu, Tout flamme” embrasera la Maison de quartier angevine le Quart’ney. Elle s’associe avec le Bagarre Comedy et l’association Ardentes Club pour organiser ce festival 100% porté par des femmes et des minorités de genre.

Pour parler de la programmation de ce festival et des objectifs d’un tel projet. On reçoit dans le studio Capucine Brébion et Anne Claire Chapa, humoristes et fondatrices du Bagarre Comedy Club, et Valentine Mouton, membre de l’association Ardentes Club. Elles sont toutes les trois à l’initiative du festival.

L’Agence nationale de la recherche soutient depuis la rentrée 2026 le programme qui durera 4 ans : HiStoTracks, un programme qui s’intéresse aux trajectoires des tempêtes qui ont touché les côtes françaises au cours du dernier millénaire. On accueille dans le sous-marin Pierre Pouzet, géographe, maître de conférence à l’université d’Angers et coordinateur du projet.

Et puis deux chroniques aujourd’hui :

Pacôme revient pour sa chronique d’actualité internationale où il sera question de la Guerre au Moyen Orient.

Matthias dans sa chronique tech se focalise sur les colliers numériques !

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !