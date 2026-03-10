Festival Sur le Fil : le théâtre d’improvisation à l’honneur au Théâtre du Champ de Bataille !

Au programme ce soir,

Le Théâtre du Champ de Bataille accueille du vendredi 27 au dimanche 29 mars prochain, le festival de théâtre d’improvisation “Sur le Fil”. Un festival proposé par deux compagnies de théâtre d’impro : La Belle Chute et Les Expresso. Pour en parler, on reçoit dans le sous-marin, Arnaud Nedelec et Elise Verchère, membres de la compagnie La Belle Chute.

Le Chabada d’Angers propose une programmation très riche au mois de Mars. Pour faire un tour d’horizon des nombreux concerts proposés et notamment ceux de Gondhawa, Théa, Shelf Lives, Saint Graal ou encore Sans Lactose, on sera avec Gaëlle Bordier, chargée de communication et Stéphane Martin, programmateur, tous les deux au Chabada.

Et puis deux chroniques aujourd’hui :

Philippe nous parle de la consommation d’énergie.

Et Chloé, nous présente son tour d’actualité internationale.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !