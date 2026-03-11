Spéciale municipales : les enjeux autour de la jeunesse

Comme chaque mercredi, dans le cadre des élections municipales qui approchent à grand pas, nous traitons un sujet différent dans le sous-marin, en invitant des associations, syndicats ou acteurs locaux.

Aujourd’hui, pour traiter la question de la jeunesse, on reçoit Lucas, Elisa et Vianney du centre social Evre et Mauge à Beaupréau-en-Mauges.

Et en deuxième partie d’émission, vous retrouvez exceptionnellement votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 9ème épisode, il est question des algues vertes qui provoquent des échouages massifs sur le bord de mer. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs acteurs associatifs et élus se mobilisent depuis des années pour alerter sur la dangerosité de ces marées vertes. Un reportage de Morgan Large de Radio Kreiz Breizh.

Et aujourd’hui, Isabelle est présente, comme toutes les semaines, pour sa chronique cinéma. Elle nous parle de cinéphilie chez les jeunes.

