Le retour possible du loup en Anjou à la Une du dernier numéro de la Topette

Au programme ce soir,

La Topette, Le journal trimestriel local La Topette vient de sortir son nouveau numéro.

Dossier sur le possible retour du loup en Anjou, enquête dans les coulisses des restaurants et bars du centre-ville d’Angers ou encore témoignages de plusieurs élèves de l’Académie supérieure du théâtre et des arts (ASTA) qui font part de graves accusations… On tourne les pages de ce nouveau numéro avec Marie Hamoneau, directrice de la publication et journaliste de la Topette.

Et puis deux chroniques aujourd’hui comme chaque jeudi :

Eline, notre partenaire Angers Villactu est là pour nous présenter les dernières actualités angevines.

Et Thomas, présente le nouvel album de Samy, My Name is Legacy. Ce sera dans sa chronique musique.