Au programme ce soir,

L’association L’R de Rien fête ses 20 ans ! Pour l’occasion, la scène du Chabada accueille plusieurs artistes lors d’une soirée spéciale pour mettre en lumière le travail et la longévité de l’association qui a toujours pour objectif de proposer des formations liées au spectacle vivant. Une soirée spéciale organisée le samedi 28 mars prochain. Pour revenir sur ces 20 ans et sur la programmation de la soirée, Guillaume Agsous, président de l’association monte à bord du sous-marin avec nous ce soir.

Depuis 2017, l’Université d’Angers organise en mars, le Mois du Genre. Pour cette 10e édition, l’UA nous invite à réfléchir lors de nombreuses conférences et ateliers sur la thématique puissante de l’amour. C’est dans ce cadre que l’artiste Marion Thomas propose avec Audrey Bersier et Maxine Reys, une déambulation intitulé “kit de survie en territoire masculiniste” où il question notamment des hommes qui se disent INCELS, célibataires involontaires. Marion Thomas a accepté notre invitation pour nous éclaircir sur ce phénomène et sur ces projets artistiques.

Et puis deux chroniques aujourd’hui comme chaque jeudi :

Dans sa chronique sport, Ella fait un tour d’horizon de l’actualité sportive de ce week-end.

Thomas se focalise ce soir sur le sommeil, un enjeu de santé publique !