L’Expo Flo fête ses 50 ans !

Ce week-end du 20,21 et 22 mars prochain, l’exposition Florale est de retour sur le campus de Belle-Beille et à l’occasion de cette 24e édition, nous fêterons les 50 ans de cette évènement hors-norme. Antonin a reçu dans le studio Teddy et Zaëdi, deux membres de l’équipe de l’expo flo.

Charly et Nouy, deux amis étudiant-étudiantes à l’école supérieure d’art d’Angers, ont réalisé une exposition au qu4tre d’Angers intitulée “Tendresse Radicale”. Une exposition qui s’inscrit dans le cadre du Mois du Genre organisé par l’Université d’Angers. Je suis allé à la rencontre des deux artistes pour leur poser quelques questions sur leurs oeuvres et les motivations de leur projet artistique.

Et puis deux chroniques aujourd’hui comme chaque mardi :

Philippe se focalise sur la question de l’énergie dans sa chronique : faut-il investir ou économiser ? Réponse en début d’émission.

Chloé évidemment sera avec nous pour son tour d’horizon de l’actualité internationale de la semaine.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !