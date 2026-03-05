Bombardements en Iran : quel avenir pour le pays ?

Au programme de cette émission, la situation en Iran continue de s’intensifier. Depuis le 28 février, Israël et les Etats-Unis frappent des lieux stratégiques iraniens dont les dirigeants du régime. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei a d’ailleurs perdu la vie. En représailles, l’Iran riposte et frappe les bases alliés aux Etats-Unis et à Israël sur la région. Pour parler avec nous de la situation en Iran, Marianne Desset, professeure d’anglais franco-iranienne, est dans le sous-marin ce soir.

Et en deuxième partie d’émission, comme tous les jeudi, vous retrouvez également votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 8ème épisode, il est question de parler “d’écologie pirate”, une écologie qui naît dans les quartiers populaires. C’est le cas à Rennes, dans le quartier Maurepas. On suit la 4ème édition de Dingueries de la Terre mené par le syndicat Front de Mères. Un reportage de Romane Huber et Estel Vazquez de C Lab.

Et aujourd’hui, deux chroniques : Eline, notre partenaire Angers Villactu est là pour nous présenter les dernières actualités angevines et Antonin en stage à Radio Campus Angers pour 3 semaines nous parlera de son point de vue sur la découverte de nouveaux métiers et de l’apprentissage tout au long de la vie.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !