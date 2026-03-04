Spéciale Municipales : les enjeux autour de la luttes contre les inégalités femmes-hommes

Au programme de cette émission, comme tous les mercredis, c’est une émission spéciale municipale dans le sous-marin. Chaque semaine, nous invitons des associations, syndicats ou acteurs locaux pour parler d’un enjeux important lié aux élections. Nous avons déjà parlé d’éducation, de transports, de cultures, d’écologie, de logement… Aujourd’hui, c’est le thème de la lutte contre les inégalités femmes-hommes qu’on met sur le devant de la scène. Avec nous ce soir dans le sous-marin, Alex, Camille et Soazik du collectif 8 mars.

Et aujourd’hui, Isabelle est présente, comme toutes les semaines, pour sa chronique cinéma. Elle nous parle de cinéphilie chez les jeunes.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !