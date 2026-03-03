Le Printemps des Poètes vous donne rendez-vous !

Au programme de cette émission, le printemps des poètes s’invite à Angers du 3 au 27 mars. Cette année, le thème porte sur la liberté, force vive, déployée. Vous pourrez retrouver des ateliers, des rencontres, des récitales… On parle de la programmation de cet événement ce soir dans le sous-marin avec André Martin du Collectif Angevin pour le Printemps des Poètes.

Et en deuxième partie d’émission, depuis le début de l’année dernière, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance souhaite mettre en place de nouvelles liaisons cyclables entre de nombreuses communes. Le problème, cela aurait un impact sur la qualité des sentiers de randonnée et nécessiterait d’artificialiser une partie du territoire. Pour en parler avec nous, Alex Humo du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 49.

Et aujourd’hui, Philippe nous parlera de la courbe du développement humain dans sa chronique éco.