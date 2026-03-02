Rendez-vous Angers Emploi : rencontrez des recruteurs locaux à partir du 10 mars

Au programme de cette émission, si vous êtes en recherche d’emploi ou d’une formation, c’est le moment de retrouver le Rendez-vous Angers Emploi, organisé par l’ALDEV, ce mardi 10 mars à Monplaisir. Vous pourrez retrouver des recruteurs locaux ainsi que des organismes de formation. Avec nous pour en parler, Julie Lafont d’Angers Loire Développement (ALDEV) et Aurélien Marquis de l’Institut de Formation Santé Ouest (IFSO).

Et en deuxième partie d’émission, le festival les 3 coups revient pour sa 34ème édition. 9 pièces de théâtre, à des prix avantageux, réalisées par des étudiantes et étudiants sont proposées entre le 3 mars et le 10 avril dans les Amphis de l’UCO et au Théâtre du Champs de Bataille. On en parle avec Thibault et Lisa de l’association les 3 coups.

Aujourd’hui, deux chroniques :

Thomas nous parle du business des compléments alimentaires

Tom revient sur les dernières actualités sportives

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !