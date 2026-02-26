Crues à Angers : quelle responsabilité des entreprises polluantes ?

Au programme de cette émission, les catastrophes climatiques sont de plus récurrentes, à l’image des récentes inondations vécues à Angers. De ce constat, le groupe local de Greenpeace souhaite sensibiliser et informer la population sur ces enjeux. Mais aussi ramener sur la table la question de la responsabilité des entreprises polluantes, notamment sur la prise en charge financière des dégâts liés à ces catastrophes. Avec nous pour en parler dans le sous-marin ce soir, Zoé Fouquet Kerhoas et Anna Brichant de Greenpeace Angers.

Comme tous les jeudi, vous retrouvez également votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 7ème épisode, il est question d’un habitat participatif à Brest, Ekoumène, un projet monté en 2015. Un reportage d’Aurélie Deniel de Fréquence Mutine avec Natacha, Audrey et Tony, habitant·es d’Ekoumène, suivi d’une interview de Pierre Servain, Enseignant au Laboratoire d’étude de recherches en sociologie à l’Université de Brest Occidentale qui a travaillé sur ce concept d’habitat groupé participatif.

Et samedi dernier, à la maison de quartier des hauts de st aubin, c’était la représentation du Musical Express, un projet participatif avec 20 habitants et habitantes du quartier. Pendant toute la semaine avant le spectacle, ils et elles se sont préparées. Simon à pu voir comment les répétitions se déroulaient.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !