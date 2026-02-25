Publié le par Thibault

Spéciale Municipales : les enjeux autour du logement

Au programme de cette émission, comme tous les mercredis, c’est une émission spéciale municipale dans le sous-marin. Chaque semaine, nous invitons des associations, syndicats ou acteurs locaux pour parler d’un enjeux important lié aux élections. Nous avons déjà parlé d’éducation, de transports, de cultures, d’écologie… Aujourd’hui, c’est le thème du logement qu’on met sur le devant de la scène. Avec nous ce soir dans le sous-marin, Lisa et Djamel de l’association Droit au logement 49 !

Et aujourd’hui, Isabelle sera bien-sûr présente pour sa chronique cinéma pour nous parler de la 51ème cérémonie des Césars. On attend de voir ses coups de coeur !

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !

Playlist :

8 Billion Realities > Max Cooper /

