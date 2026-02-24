Publié le par Thibault

Jusqu’au Bout Du Monde : l’incroyable voyage à vélo pour lutter contre le cancer

Au programme de cette émission, Samedi prochain, le 28 février, un spectacle est organisé par les associations Banfora Education Art et Culture et Solidarité Migrants Segréen dans la Salle Frédéric Chopin à Bécon-les-Granits. “Bienvenue chez vous”, l’histoire de Demba, un jeune migrant qui essaie de rejoindre Marseille. On en parle avec Lionnel Hoffman de l’association Banfora Education Art et Culture.

Et puis en deuxième partie d’émission, zoom sur l’extraordinaire voyage à vélo que prévoit Yohann Stephan. Cet habitant du Maine et Loire prévoit de rallier Angers à l’Afrique du Sud. Un périple de 15 000 km pour sensibiliser à la lutte contre le cancer. On en parle avec lui.

Et aujourd’hui, deux chroniques. Philippe parlera de développement durable et Chloé des actus internationnales

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.