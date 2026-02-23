Retour sur la programmation du festival Conversations

Au programme de cette émission, la 5ème édition du festival Conversations, qui aura lieu entre le 12 et le 28 mars. Une vingtaine de spectacles dans de multiples lieux culturels et artistiques partenaires. Mais aussi des rencontres et ateliers pour voir plusieurs facette de la création de spectacles. Avec nous pour en parler, Suzanne Copin, responsable de la communication et Marion Colléter, directrice adjointe au CNDC.

Et en deuxième partie d’émission, ette semaine se déroule la deuxième édition de Festi’rares, le festival qui veut sensibiliser sur la question des maladies rares et des handicaps rares. Toute la semaine vous pourrez retrouver des débats, des projections de films, des échanges, des stand-up… Pour en apprendre plus sur les maladies rares, Estelle Colin, médecin généticienne au CHU d’Angers, et Mathieu Ferte, coordinateur à Prior est avec nous dans le sous-marin.

Comme tous les lundis, une semaine sur deux, Matthias nous fait sa chronique tech. Aujourd’hui il nous apprend comment reconnaître une vidéo faire par IA.