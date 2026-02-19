MEDSY : la nouvelle association pour coordonner l’aide médicale et humanitaire en Syrie

Au programme ce soir :

Cela fait plus d’un an que la dictature de Bachar Al-Assad a été renversé en Syrie. Le nouveau dirigeant Ahmed Al-Chaara a promis de meilleures conditions de santé pour le peuple syrien. Pourtant, 7,4 millions de syriens ont déjà vu leur accès aux médicaments et aux traitements se réduire ces derniers mois selon l’Organisation Mondiale de la Santé. A plus de 4500 kilomètres de Damas, des angevins s’engagent pour aider le peuple syrien à recevoir plus d’aides médicales de la part du gouvernement français. C’est le cas de Gayth IBRAHIM. Il a fondé l’association MEDSY Solidarité Médicale France-Syrie, une association française dédiée à la coordination humanitaire médicale entre les deux pays. Il est présent dans le studio pour nous en parler.

Vous retrouverez également vos deux rendez-vous hebdomadaire du jeudi :

“Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. Une série de reportages et d’interviews réalisée par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 6ème épisode, il est question des habitats coopératifs sur l’île d’Yeu. Un reportage de Roland Taraud de Neptune FM, à la rencontre d’Emmanuel Maillard et Elsa Marchais ainsi que Roxanne Berger, Daniel Alix et Nicolas Thébault, tous trois membres et futures résident·es de La Gabière.

Et puis, Thomas sera avec nous pour sa chronique musique. Il nous présente le nouvel album du producteur ELIESG qui réunit des artistes britanniques, américains et français de la scène new wave sur un même album intitulé 333.