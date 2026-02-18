Émission Spéciale Municipales : Les enjeux autour de l’alimentation et du milieu agricole

Comme tous les mercredis, c’est une émission spéciale municipales dans le sous-marin.

Chaque semaine, nous invitons des associations, syndicats ou acteurs locaux pour parler d’un enjeu important lié aux élections. Aujourd’hui, ce sont les enjeux liés à l’alimentation et au milieu agricole qu’on met sur le devant de la scène. J’ai interrogé ce matin trois membres du collectif Nourrir 49 :

Pascal Sanchez de CIVAM AD 49

Delphine Forest, trésorière du GABB Anjou

Richard Marais, de Terre de Liens.

En deuxième partie d’émission, on écoutera une interview de Jean-Baptiste Comby, maître de conférences en sociologie à l’Université de Nantes sur les jardins éducatifs de la Roche-sur-Yon. Un échange réalisé dans le cadre de Terrains Communs, Récit d’écologie populaire. Une série de reportages et d’interviews réalisée par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !