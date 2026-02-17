Obtenir un titre de séjour ou de résident en 2026 : la difficulté rehaussée

Au programme de ce sous-marin,

Depuis le 1er janvier 2026, l’accès aux cartes de séjour et de résident s’est fortement durci en France. Les demandeurs doivent désormais passer un examen civique comportant 40 questions. Les associations et collectifs pour les droits des étrangers en France se sont mobilisés ce 5 février devant la Préfecture d’Angers pour contester ce nouvel examen civique.

Pour en parler, on reçoit dans le studio Stéphane Raimbault, fondateur de l’organisme angevine “Tout au long de la vie”.

Deux chroniques aujourd’hui comme tous les mardis : Philippe vient nous parler de la date du jour du dépassement de la terre qui était tombé dès le 25 juillet 2025, soit plus de cinq mois avant le début de l’année.

Et Chloé nous fait un tour de l’actualité internationale de la semaine.

Enfin, Jules s’est rendu aux Ponts-de-Cé où la crue devrait arriver à 5m30 jeudi. On écoutera son reportage !