Le Festival International du Voyage à Vélo débarque à Angers !

Au programme de cette émission, la 39ème édition du Festival International du Voyage à Vélo prend place ce samedi 21 et dimanche 22 février au Centre de Congrès d’Angers. Au programme, des projections de films bien-sûr, mais aussi des rencontres, et des animations autour du voyage à vélo. Pour en parler avec nous, Maguy et Justin de Cyclo Camping International, l’association organisatrice de l’événement, sont présents dans le sous-marin.

Et en deuxième partie d’émission, une rencontre est organisée samedi 21 à 18h à la librairie Les Nuits Bleues, pour mener une discussion autour du livre “En finir avec les idées fausses sur l’antispécisme”. L’auteur du l’ouvrage, Victor Duran Le Peuch, sera présent ainsi que le collectif antispéciste “Bêtes et Méchantes”. Paolo à pu interroger Nausicaa et Hugo, membres de Bêtes et Méchantes.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !