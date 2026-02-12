Au programme de cette émission:

Aujourd’hui et comme tous les 12 février, c’est la journée internationale contre l’utilisation d’enfants soldats. Pour parler de l’utilisation des enfants dans les conflits armés, notamment des enfants soldats, on reçoit Thomas ONILLON, doctorant à l’Université d’Angers et auteur de la thèse « La protection de l’enfance en droit européen des droits de l’Homme ».

Pour plus d’informations sur ce sujet : anr-vseg.org

Et en deuxième partie d’émission, on retrouve comme tous les jeudis Terrains Communs-Récit d’écologie populaire. Une série de reportages réalisée par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Dans cet épisode, il est question des jardins éducatifs de la Roche-sur-Yon. Un reportage de Bastien Mathieu de Graffiti Radio.

Et aujourd’hui deux chroniques.

Comme toutes les semaines, Eline notre partenaire d’Angers Villactu est avec nous dans le studio pour revenir sur les actualités de la semaine à Angers.

Enfin, Lalie, en stage à la radio, nous parle de la performance de Bad Bunny à la mi-temps du superbowl.

