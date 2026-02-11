Emission spéciale municipale : les enjeux autour des quartiers populaires

Au programme de cette émission, comme tous les mercredis, c’est une émission spéciale municipale dans le sous-marin.

Chaque semaine, nous invitons des associations, syndicats ou acteurs locaux pour parler d’un enjeu important lié aux élections. Nous avons déjà parlé d’éducation, de transports, d’écologie, de cultures et de handicap. Aujourd’hui, on va parler des quartiers populaires et de leur gestion à Angers. Avec nous ce soir dans le sous-marin, Said Boukobaa, Leila CHAHARAOUI et Djamel BLANCHARD, militants des quartiers populaires à Angers. Enfin, Jules s’est rendu à l’institut municipale pour une projection débat organisée par Zéro Déchet Angers. On écoutera son reportage.

Et aujourd’hui, Isabelle sera bien-sûr présente pour sa chronique cinéma.

