21e édition de la Nuit étudiante : rendez-vous ce jeudi 12 février au musée des beaux-arts d’Angers

Au programme,

La nuit étudiante revient pour sa 21e édition ce jeudi au musée des beaux-arts d’Angers. Pour parler de l’événement, on reçoit Chantal DILÉ, médiatrice culturelle pour les Musées d’Angers.

Et en deuxième partie d’émission, France Nature Environnement Pays de la Loire et 30 autres structures viennent de faire un recours contre les permis exclusifs de recherche minier (PERM) accordés par l’Etat à Breizh Ressources début décembre 2025. Xavier Metay, directeur de France Nature Environnement Pays de la Loire est avec nous dans le Sous-Marin pour nous éclaircir sur la situation.

Patrick s’est rendu à un atelier/rencontre organisé par Maud Serpin autour de son l’ouvrage “Fantasme au féminin” à la dévoreuse, une nouvelle librairie féministe à Angers.

Et, 2 chroniques ce mardi :

  •  Philippe nous parle du rapport du club de Rome dans sa chronique économie.
  •  Chloé nous fait son tour d’horizon de l’actu internationale de la semaine.

Playlist :

Les Morsures d'Escargot > Blundetto /

The Conspiration > 1003 /

