Tour d’horizon des activités proposées par l’Université angevine du temps libre (UATL)

Au programme de cette émission :

L’Université angevine du temps libre (UATL) a fêté ses 50 ans l’année dernière. Ce soir, on reçoit son président Philippe Broix pour parler de l’association et des activités qu’elle propose.

En deuxième partie d’émission, la mairie fait pression sur la préfecture pour déplacer les manifestations de l’Association France Palestine Solidarité 49 de la place du ralliement. Pour parler des enjeux que soulève cette annonce et aborder plus largement la situation de la Palestine aujourd’hui, on reçoit Jean-Yves DUBRÉ et Marc GICQUEL, membres du bureau de l’AFPS 49.

Enfin, on écoutera une fiction sonore que Marion Bastit a réalisée avec la classe de Bac pro Cuisine & service du Centre de formation des apprenti·es (CFA) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) à Saumur.

Et, 2 chroniques ce lundi :

Ella vient nous faire son tour d’horizon des actus sportives de la semaine. Il sera notamment question des JO d’hiver et du super-bowl.

Puis Mathias nous présentera la nouvelle brique intelligente de Lego dans sa chronique tech.

Voilà, vous savez tout de ce sous-marin du lundi 9 février.

