Boutons les fascistes hors de nos vies : le rassemblement contre la commémoration du 6 février

Le 6 février, c’est une date importante pour l’extrême droite. Chaque année, des rassemblements sont organisés pour commémorer cette date dans une ambiance raciste et antisémite. Pour montrer une opposition à un tel événement, un contre-rassemblement est organisé par de nombreux acteurs antifascistes angevins. Avec nous dans le sous-marin, Isabelle de la FSU, Jean-Marc de la CGT et José de Bien vivre ensemble au Lion d’Angers sont présents pour parler de l’importance de ce contre-rassemblement.

Et en deuxième partie d’émission, comme tous les jeudis, vous allez retrouver “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. Une série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet « Ondes Durables ». Pour ce 4ème épisode, il est question de plantations citoyennes de micro-forêts en Maine-et-Loire. Un reportage de Michel Boutreux pour RPS FM.

Et aujourd’hui 3 chroniques :

Éline, notre partenaire Angers Villactu vient nous présenter les actus de la semaines,

Thomas sera là pour nous donner son album coup de cœur du moment

Clément en stage découverte de 3ème nous fera une chronique sur un joueur du SCO récemment parti pour l’Olympique de Marseille.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !