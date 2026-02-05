Boutons les fascistes hors de nos vies : le rassemblement contre la commémoration du 6 février

Le 6 février, c’est une date importante pour l’extrême droite. Chaque année, des rassemblements sont organisés pour commémorer cette date dans une ambiance raciste et antisémite. Pour montrer une opposition à un tel événement, un contre-rassemblement est organisé par de nombreux acteurs antifascistes angevins. Avec nous dans le sous-marin, Isabelle de la FSU, Jean-Marc de la CGT et José de Bien vivre ensemble au Lion d’Angers sont présents pour parler de l’importance de ce contre-rassemblement.
Et en deuxième partie d’émission, comme tous les jeudis, vous allez retrouver “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. Une série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet « Ondes Durables ». Pour ce 4ème épisode, il est question de plantations citoyennes de micro-forêts en Maine-et-Loire. Un reportage de Michel Boutreux pour RPS FM.
Et aujourd’hui 3 chroniques :
- Éline, notre partenaire Angers Villactu vient nous présenter les actus de la semaines,
-
Thomas sera là pour nous donner son album coup de cœur du moment
-
Clément en stage découverte de 3ème nous fera une chronique sur un joueur du SCO récemment parti pour l’Olympique de Marseille.
Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !