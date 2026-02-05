Publié le par Thibault

Boutons les fascistes hors de nos vies : le rassemblement contre la commémoration du 6 février

Le 6 février, c’est une date importante pour l’extrême droite. Chaque année, des rassemblements sont organisés pour commémorer cette date dans une ambiance raciste et antisémite. Pour montrer une opposition à un tel événement, un contre-rassemblement est organisé par de nombreux acteurs antifascistes angevins. Avec nous dans le sous-marin, Isabelle de la FSU, Jean-Marc de la CGT et José de Bien vivre ensemble au Lion d’Angers sont présents pour parler de l’importance de ce contre-rassemblement.

Et en deuxième partie d’émission, comme tous les jeudis, vous allez retrouver “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. Une série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet « Ondes Durables ». Pour ce 4ème épisode, il est question de plantations citoyennes de micro-forêts en Maine-et-Loire. Un reportage de Michel Boutreux pour RPS FM.

Et aujourd’hui 3 chroniques :

  • Éline, notre partenaire Angers Villactu vient nous présenter les actus de la semaines,

  • Thomas sera là pour nous donner son album coup de cœur du moment

  • Clément en stage découverte de 3ème nous fera une chronique sur un joueur du SCO récemment parti pour l’Olympique de Marseille.

Playlist :

Antifa Hooligans > Los Fastidios. /

